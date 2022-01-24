Білоруський біатлоніст вилетів за межі траси під час естафети в Антгольці: відео падіння

В італійському Антгольці завершився сьомий етап Кубку світу з біатлону. Він запам'ятався не лише яскравими перемогами, але й прикрими падіннями.

Небезпечний спуск в Антгольці

Різкі повороти на дистанції неабияк ускладнювали роботу спортсменам. Відразу двоє біатлоністів тратили шанси на перемогу через невдалий спуск.

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Під час чоловічої естафети білоруський біатлоніст Дмитро Лазовський втратив майже 50 секунд через падіння.

Спортсмен представляв свою країну на другому етапі. При різкому повороті він вилетів з траси.

Білорус передав естафету на 10 місці з відставанням у 1 хвилину та 27 секунд.

Така ж невдача спіткала і жіночу збірну Чехії. Під час естафети Люція Харватова очолювала лідерську позицію.

Та перед підхом до останнього рубежу чешка впала на тому ж самому спуску. Це падіння коштувало їй перемоги.

У підсумку жіноча команда Чехії фінішувала на 6 позиції.