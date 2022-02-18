Дива не сталося: Підручний та Прима фінішували за межами топ-20 у мас-старті на Олімпіаді-2022

Останнім стартом для біатлоністів на Олімпіаді-2022 став чоловічий мас-старт. Двоє українців пробилися до тридцятки найкращих.

Уперше за 12 років Україна представлена у чоловічому мас-старті на Іграх

Дмитро Підручний та Артем Прима зуміли відібратися до гонки з масовим стартом за другою квотою. У Дмитра був 20 стартовий номер, а в Артема – 24, повідомляє 24 канал.

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У порівнянні з жіночою гонкою, погода у чоловічому мас-старті була більш сприятливою. Принаймні на стрільбищі не було потужного вітру.

Підручний чисто відпрацював на вогневому рубежі. Завдяки якісній роботі на стрільбищі українець потрапив у топ-5. Відставання від лідера було у межах 10 секунд. Натомість у Прими лежка не задалася – біатлоніст двічі схибив. Таким чином Артем опинився наприкінці третього десятку.

На другій "лежці" Дмитрові не вдалося повторити свій успіх. Біатлоніст схибив відразу 3 рази, що є надзвичайно багато для такої гонки. Драматична стрільба Підручного відкотила його на 21-шу позицію.

Прима дещо поліпшив свої показники на рубежі, українець схибив одного разу. Проте суттєво покращити свої позиції йому не вдалося – 28-ма позиція. Тим часом лідерство перейняв норвежець Йоханнес Тінґнес Бьо.

Провальна стрільба українців

Друга частина гонки була для українців теж невтішною. Підручний відправився ще на 2 штрафних кола та опинився у топ-25. А Прима схибив відразу 3 рази. Така стрільба відкотила його на 29-ту сходинку.

На останній стрільбі обидва українці двічі не влучили в мішені. У підсумку Підручний фінішував на 24-й позиції, а Прима на 28-й.

Олімпійським чемпіоном у мас-старті став Йоганнес Бьо. "Срібло" дісталося представнику Швеції Мартіну Понсілуомі, "бронза" – норвежцю Ветле Шостаду Крістіансену.

Результати чоловічого мас-старту на Олімпіаді-2022

У 2014-му та 2018-му Україна не була представлена у чоловічому мас-старті на Олімпіаді.

1. Йоханнес Тінґнес Бьо (Норвегія, 1+0+1+2) 38:14.4

2. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+0+0+1) +40.3

3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 2+0+1+0) +1:12.5

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24. Дмитро Підручний (Україна, 0+3+2+2) +4:01.8

28. Артем Прима (2+1+3+2) +4:47.4