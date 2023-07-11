Не дали обмазатися лайном: ФІФА і УЄФА заборонили турецькому клубу підписати угоду з "Газпромом"

Турецький футбольний клуб Бешикташ прагнув підписати контракт з російським "Газпромом". Але на заваді стали ФІФА та УЄФА.

В новий сезон 2023/2024 Бешикташ прагнув увійти з новим спонсором. При цьому мова йшла як про нову назву для стадіону, де виступає команда, так і про титульного спонсора на формі.

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Цим спонсором цілком міг стати російський "Газпром". Сторони активно вели перемовини, а боси клубу вже рахували, скільки вони можуть заробити. За даними турецький ЗМІ, угода про назву для стадіону мала бути підписана за схемою 3+2. За перші три роки Бешикташ мав отримати 60 мільйонів євро. А через три роки сторони мали б узгодити нову суму.

І нібито в УЄФА не були проти такого контракту. Але там нібито попередили турецький клуб, що під час міжнародних матчів цей стадіон буде називатися "Бешикташ парк".

Та виявилося, що з мріями "пролізти" в європейський футбол "Газпрому" доведеться зачекати. ФІФА та УЄФА таки не дали дозвіл на підписання угоди. І Бешикташ доволі швидко знайшов заміну російській компанії. Клуб готується підписати угоду з авіакомпанією Emirates. За назву стадіону на наступні три роки клуб отримає майже 28 мільйонів євро. Ще 5 мільйонів євро "чорні орли" отримають від Emirates як титульного спонсора на футболках.

Варто відзначити, що Бешикташ – не єдиний клуб, куди намагається "пролізти" "Газпром". Для прикладу, інша турецька команда Фенербахче підписала угоду про співробітництво з Зєнітом, який і спонсорує "Газпром". І в липні 2023 року відправилася в Санкт-Петербург на товариський турнір. Ще одним учасником цього турніру стала сербська Црвена Звезда, де якраз "Газпром" є титульним спонсором.

Також є інформація, що "Газпром" може стати спонсором хорватського клубу Хайдук зі Спліта. І там теж намагається все вирішили за допомогою чималих коштів.