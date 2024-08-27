Підсмажив окупантів з гармати: Берінчик помстився росіянам за "Охматдит"

Чемпіон світу з боксу Денис Берінчик відвідав захисників України на Донбасі. Відомий боксер особисто нагадав російським загарбникам про злочинний обстріл дитячої лікарні "Охматдит".

Денис Берінчик у своєму інстаграмі поділився відео з Донбасу. Боксер відвідав одну з найгарячіших ділянок фронту.

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Берінчик передав привіт окупантам

Чемпіон світу з боксу за версією WBO у легкій вазі привіз українським воїнам необхідне спорядження. Крім того, Денис зробив постріл з гармати та передав привіт російським окупантам.

"Постріл! За "Охматдит", – вигукнув Берінчик.

Відео пострілу у виконанні Берінчика

Нагадаємо, що 8 липня російська армія цілеспрямовано завдала ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Окупанти зруйнували будівлю унікального медичного закладу, де лікуються діти з найважчими захворюваннями. Нелюдський терористичний акт Росії засудив весь цивілізований світ. Представники українського спорту долучилися до відновлення дитячої лікарні.

Зазначимо, що Денис Берінчик 18 травня 2024 року здобув повноцінний чемпіонський титул за версією WBO. У титульному поєдинку українець переміг мексиканця Емануеля Наваррете.