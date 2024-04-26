Що він знає про війну, – Берінчик відповів на зухвалі заяви суперника перед титульною битвою

У Сан-Дієго 18 травня відбудеться бій за титул WBO у другій напівлегкій вазі. Цей пояс захищатиме Емануель Наваррете в поєдинку проти Дениса Берінчика.

Наразі обидва боксери знаходяться у тренувальних таборах. Це буде перший бій для спортсменів у 2024 році.

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Взаємоповага та серйозне налаштування на перемогу

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився український боксер Денис Берінчик. Він серйозно налаштований здобути перемогу та пообіцяв влаштувати справжнє випробування для чинного чемпіона.

Упевнений, що він готувався, бачив мої бої. Я звернув увагу на одне його інтерв'ю. Він каже, що готується до війни на рингу. Але що він знає про війну? Ми йому покажемо,

– заявив українець.

Також Денис Берінчик відзначив бійцівські якості мексиканського боксера та схвально відгукнувся про його досягнення в кар'єрі.

Між нами буде повага. Він справжній боєць. Він не із тих, хто на хайпі. Він ковбой (прізвисько Наваррете – 24 Канал). Це дуже хоробрий боєць. Чемпіон у трьох вагових категоріях. Думаю, що йому важлива перемога. Він і сам про це постійно каже. Він хоче перемогти для Мексики, своїх уболівальників. Він добре мотивований. Але ніхто не знає, як пройде бій,

– сказав Берінчик.

Нагадаємо, що до чемпіонського бою Денис Берінчик підходить у статусі непереможеного бійця. Він провів 18 поєдинків, у кожному з яких тріумфував (9 нокаутом). З 2018 року українець володіє титулом WBO International, який вже 8 разів зміг захистити.

Що відомо про Емануеля Наваррете