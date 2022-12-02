Повернення Берінчика на ринг: де та коли в Україні транслюють бій проти Менді

В суботу, 3 грудня, український боксер Денис Берінчик проведе бій проти француза Івана Менді. На кону будуть два чемпіонські пояси.

Поєдинок українця передуватиме головній події вечора боксу у Лондоні, де Тайсон Ф'юрі зустрінеться з Дереком Чісорою. тому увага українських прихильників боксу буде більш прикута до бою Дениса Берінчика, аніж до британського протистояння, повідомляє 24 канал.

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Суперником українця буде француз Іван Менді.

Слід зауважити, що сам поєдинок відбудеться 3 грудня, але в Україні в цей час вже був ніч на 4-те грудня. Орієнтовний початок зустрічі Берінчик – Менді 23:00 за київським часом.

В Україні прихильники боксу зможуть переглянути трансляцію поєдинку на платформі Megogo, яка є офіційним транслятором бою Ф'юрі – Чісора 3.

На жаль, українським фанатам боксу не вдасться безкоштовно переглянути поєдинок за участю Дениса Берінчика. Бій транслюватимуть на каналі MEGOGO Гонг та в розділі Спорт, які доступні лише за підпискою "Максимальна" та "Спорт", яка коштує 299 гривень за місяць.

Однак зараз на Megogo діють знижки. Замість 299 гривень "Максимальна" підписка коштує вдвічі дешевше – 149 гривень.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Берінчик – Менді.

Це буде перший бій Берінчика з грудня 2021 року. Це лише другий поєдинок для українця за межами рідної країни. Вперше це сталось у бою проти венесуельця Лорессо Парри, у якому Денис здобув легку перемогу.