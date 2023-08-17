Усик – ідеальний боксер: ексчемпіон пригадав бій із українцем, який відправив його на пенсію

Олександр Усик більше відомий своїми елітними боксерськими навичками, ніж потужною силою, але є людина, яка відчула всю міць українця – це Тоні Беллью. У 2018 році вони зустрілися в рингу в бою за всі титули абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі Олександра Усика,

Українець жорстоко нокаутував Беллью (30–3–1, 20 КО) у восьмому раунді, після чого ліверпулець пішов з боксу. Що цікаво, після 7 раундів британець перемагав за очками.

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Останній бій у кар'єрі Беллью

Колишній чемпіон світу у важкій вазі згадав той бій та висловив думку про чинного чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

"Усик ідеальний. Він робить усе відмінно. Іноді я міг виманити його на себе і контратакувати, чого ніхто не очікував. Усі думали, що я буду полювати за ним і йти вперед, намагатимуся розмінюватися ударами та постійно махати руками, але я цього не робив. Я просто боксував.

Я змушував його промахуватися, йти на мене. Ця тактика добре працювала деякий час, але, врешті-решт, зіграла проти мене. Я був повністю виснажений до кінця сьомого раунду.

Усик – міцний і блискучий боєць, але він не найсильніший панчер. Він нокаутував мене, тому що я був виснажений, коли справа дійшла до восьмого раунду. Усик просто додав газу в той момент і позбувся мене", – заявив Беллью.

Після того бою британець висловив повагу українському чемпіону та заявив, що Усик є великим боксером, тоді ж було зроблено пам'ятне фото, де Беллью поцілував українця в чоло.

Британець після початку повномасштабної війни Росії з Україною одразу став на сторону України. У перші дні великої війни у своїх соцмережах він висловив захоплення Віталієм Кличко та Олександром Усиком і заявив, що молиться за український народ.