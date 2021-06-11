Чи продовжить Бельгія громити Росію: прогноз на матч Євро-2020

Бронзовий призер попереднього чемпіонату світу збірна Бельгії 12 червня розпочне свій шлях на Євро-2020. Бельгійська збірна у першій грі зустрінеться з Росією у рамках першого туру групи В.

Стартовий тур групового етапу Євро-2020 знову звів разом збірні Бельгії та Росії. Вони вже зустрічалися у кваліфікації на Євро.

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Команда Роберто Мартінеса двічі перемогла росіян та продовжила безпрограшну серію проти Росії до семи матчів.

Росіяни беруть участь у фінальній стадії Євро вп'яте поспіль. Бельгія вперше з 1984 року виступає на другому Євро поспіль. У 2016 році вона зіграла у фінальній стадії чемпіонату Європи вперше за 16 років.

Бельгія – Росія: прогноз Favbet на матч Євро-2020

Букмекери переконані, що Бельгія продовжить переможну серію в матчах проти Росії. Звитягу "червоних дияволів" букмекери оцінили коефіцієнтом 1,75.

Шанси росіян приголомшити бельгійців та здобути перемогу оцінені коефіцієнтом 5,30. На нічийний результат у поєдинку букмекери пропонують коефіцієнт 3,75.

Поєдинки між Бельгією та Росією надзвичайно результативні. Відтак, можна спробувати зробити ставку на тотал більше 2.5, на яку у Favbet пропонують коефіцієнт 2,11. Також слід розглянути ставку на індивідуальний тотал Бельгії більше 2, який оцінений коефіцієнтом 2,92.

У Favbet пропонують коефіцієнт 4,65 на те, що Бельгія переможе росіян з різницею у два голи. Найбільше шансів відзначитися у воротах Росії має Ромелу Лукаку, гол якого оцінений коефіцієнтом 2.

Поєдинок Бельгія – Росія відбудеться у Санкт-Петербурзі та розпочнеться о 22:00.