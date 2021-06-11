Збірні Бельгії та Росії зустрінуться у суботу, 12 червня, у рамках першого туру групу В. Переглянути матч чемпіонату Європи можна в Україні онлайн та по телебаченню.

Бельгія – Росія: де дивитися онлайн матч Євро-2020

Бельгія та Росія зустрінуться у Санкт-Петербурзі. Для росіян матч формально буде виїзним, однак фактично – домашнім.

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Стартовий свисток у поєдинку між Бельгією та Росією пролунає о 22:00.

В Україні всі поєдинки Євро-2020 транслюватиме "Медіа Група Україна", куди входять канали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна".

Матч Євро-2020 Бельгія – Росія покажуть відразу два телеканали – "Футбол 1" та "Футбол 2". Трансляція на обох каналах розпочнеться о 21:50.

В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.