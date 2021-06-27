Шалений гол приніс перемогу Бельгії над Португалією, яка склала звання чемпіона Європи: відео

Бельгія та Португалія зіграли в 1/8 фіналу Євро-2020. Сильнішими у цьому матчі виявилися гравці збірної Бельгії, які вийшли у чвертьфінал.

Бельгія – Португалія 1:0

Гол: Т. Азар, 42

Навряд чи Бельгія, яка вийшла з першого місця зі своєї групи, вже в 1/8 фіналу хотіла зустрітися з чинним чемпіоном Європи – збірною Португалії з Роналду на чолі. Але сталося саме так.

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Обидві команди володіючи чималою атакувальною потугою. Тож і від цієї гри очікували чималої кількості голів. Але не склалося.

Загалом за перший тайм бельгійці та португальці створили чимало моментів. Але на кожну збірну прийшлося по одному удару в площину воріт. Першим реакцію голкіпера провірив Роналду – він небезпечно пробивав зі штрафного, але Куртуа зреагував та кулаками вибив м'яч.

А от "червоні дияволи" свою спробу використали. Торган Азар отримав м'яч поблизу штрафного майданчика та пробив. Траєкторія польоту була "від голкіпера", відтак Патрісіу не встиг вчасно зреагувати. І м'яч залетів у ворота.

Але бельгійці наприкінці першого тайму зіштовхнулися з проблемою Палінья грубо зіграв проти Де Брюйне, збивши його в центрі поля. Сталося це перед самою перервою. І на другий тайм півзахисник вийшов. Але вже через хвилину після поновлення гри попросив заміну – він не зміг продовжувати матч.

У другому таймі Португалія кинулася зрівнювати рахунок. Натомість Бельгія відійшла на гру другим номером, майже не створивши моментів біля воріт суперника. Але ті моменти, які були в португальців, користі їм не принесли. Найкраща нагода була у Діогу Жоти, але нападник пробив вище воріт.

Наприкінці зустрічі на полі мало не спалахнула бійка, коли Пепе грубо завалив на газон Торгана Азара. Але арбітр доволі швидко заспокоїв гравців обох команд.

Зрівняти рахунок міг Діаш, пробивши головою після подачі з кутового. Але він відправив м'яч саме туди, де був Куртуа. Голкіпер лише встиг виставити перед собою руки, але цього виявилося достатньо. Після цього вже штанга врятувала Бельгію від пропущеного голу після удару Геррейро.

Як не намагалася Роналду та компанія зрівняти рахунок, але їм цього не вдалося. Вже на останніх секундах матчу потужно пробивав Жоау Феліш. Але повз ворота.

Відеоогляд матчу Бельгія – Португалія



Португалія складає з себе звання чемпіона Європи. Бельгія ж зіграє проти Італії у чвертьфіналі Євро-2020.