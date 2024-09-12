Жива легенда клубу: Баварія зробила експозицію в музеї на честь свого чинного футболіста

У неділю, 1 вересня, Томас Мюллер переписав історію мюнхенської Баварії. Він побив рекорд клубу за кількістю проведених матчів.

Для нього поєдинок із Фрайбургом став 710-м у футболці німецького гранда. За цим показником нападник випередив легендарного Зеппа Маєра.

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Почесна відзнака

Цю подію мюнхенська Баварія відзначила красивим жестом. Вона на честь знакового внеску гравця в історію клубу зробила експозицію в музеї.

У ній представлені спеціальні бутси Adidas і футболка, в яких грав Томас Мюллер у рекордному 710-му матчі.

Нагадаємо, що тоді німецький футболіст з'явився на полі у другому таймі та зміг забити гол в історичному матчі.

Цікаво. Також Томас Мюллер утримує рекорд за кількістю поєдинків за мюнхенців безпосередньо в Бундеслізі – 475.

Зазначимо, що наступний матч Баварія проведе 14 вересня проти Гольштайна. Стартовий свисток пролунає о 19:30.