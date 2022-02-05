Залізний Нойєр: Баварія у неймовірному матчі з п'ятьма голами перестріляла Лейпциг

Баварія продовжує утримувати лідерство у Бундеслізі. Мюнхенська команда у матчі чергового туру обіграла Лейпциг з рахунком 3:2.

Баварія – Лейпциг 3:2

Голи: Мюллер, 12, Левандовський, 44, Гвардіол, 58 (авт.) – Андре Сілва, 27, Нкунку, 53

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Господарі вийшли вперед на 12-й хвилині, коли рахунок відкрив Томас Мюллер. Через 15 хвилин Лейпциг відновив паритет завдяки голу Андре Сілви, на що Баварія відповіла м'ячем Роберта Левандовського "в роздягальню", повідомляє 24 канал.

Гол Крістофера Нкунку знову повернув інтригу в поєдинок, але остаточний рахунок на користь Баварії було встановлено на 58-й хвилині внаслідок автогола захисника Йошка Гвардіола.

На 36-й хвилині другий гол Томас Мюллер скасували завдяки роботі системи VAR.