Блискавичне повернення Тухеля: Баварія розбила Боруссію Дортмунд та очолила Бундеслігу – відео

Німецький наставник вдало провів свій перший поєдинок на чолі мюнхенців. Його команда здолала принципового суперника та наблизилась до захисту чемпіонського звання.

Баварія – Боруссія Дортмунд 4:2

Голи: Кобель, 13 (автогол), Мюллер, 18, 23, Коман, 51 – Джан, 72 (пен), Мален, 90.

У чемпіонаті Німеччини цими вихідними проходять матчі 26 туру Бундесліги. Серед них і центральна гра другого кола та, можливо, всього чемпіонату – Баварія приймала Боруссію Дортмунд, пише 24 канал.

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До дербі лідером турнірної таблиці підходили "джмелі", які випереджали команду з Мюнхена на один бал. Під час міжнародної паузи баварці здивували своїх фанатів, звільнивши Юліана Нагельсманна.

Тухель дебютував проти колишньої

На його місце прийшов Томас Тухель, який в середині 10-х відпрацював два сезони саме у Боруссії. І ось тепер тренеру треба було дебютувати із гри проти колишньої команди. Ба більше, Баварію влаштовувала лише перемога, інакше б шанси на "Срібну салатницю" суттєво зменшились би.

Втім попри очікування битви ця гра стала легкою прогулянкою для господарів поля. Допоміг мюнхенцям у цьому кіпер Боруссії Грегор Кобель. Після пасу з глибини від Упамекано він банально не влучив нормально по м'ячу і той під його ногою полетів у ворота.

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Без шансів для Дортмунда

Ще до перерви господарі довели гру до розгрому. Дублем відзначився Томас Мюллер. Нападник спочатку завершив скидку від Де Лігта після подачі кутового, а згодом добив м'яч у порожні ворота після сейву Кобеля.

Четвертий м'яч у воротах Боруссії опинився одразу по перерві, коли Коман завершив хитрий простріл Сане з флангу. ПІсля цього команда Тухеля зупинилась, а гості трохи активізувались під завісу другого тайму.

Баварія виходить на перше місце

Спочатку Джан реалізував пенальті за фол на Беллінгемі. А на останній хвилині відзначився Мален, який вийшов на заміну та завершив красиву комбінацію в пас із Геррейру.

Проте робити камбек вже було запізно. Баварія впевнено перемагає у "Дер Классікер" та повертає собі лідерство. Тепер мюнхенці мають двоочковий гандикап над принциповим суперником. Ба більше, у чотирьох балах позаду опинився Уніон, який розгромив Штутгарт.