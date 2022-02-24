Баскетбольний клуб Барселона відмовився їхати до Росії на матч Євроліги

Іспанський баскетбольний клуб Барселона відмовився летіти до Росії на матчі Євроліги проти Зеніту та ЦСКА. Рішення було прийняте за декілька хвилин до вильоту.

Іспанський клуб вирішив ігнорувати матчі у Росії. Зазначається, що за декілька хвилин до приватного рейсу до Росії Барселона прийняла рішення не летіти до Російської Федерації.

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Матч проти російського Зеніту запланований на 25 лютого у Санкт-Петербурзі, а 27 лютого – з ЦСКА у Москві.

Повідомляється, що це рішення ще не є остаточним. Барселона все ще може вирушити до Росії в день гри, 25 лютого. Остаточне рішення буде ухвалено найближчим часом.

18 клубів-учасників Євроліги зустрінуться у п'ятницю, 25 лютого, для того, щоб обговорити останні події в Україні.

"У світлі подій, що відбуваються в Україні, Євроліга безперервно стежить за ситуацією та дотримується рішень, які ухвалюють влада. Євроліга продовжить проводити матчі за розкладом, поки безпеці всіх команд, що беруть участь, нічого не загрожує, і поки не прийняті рішення уряду, що перешкоджають проведенню гри у звичайних умовах", – йдеться у повідомленні.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.