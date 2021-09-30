Барселона звільнить Кумана перед матчем з Динамо: хто може замінити тренера

Розгромна поразка в другому турі групового етапу Ліги чемпіонів від Бенфіки (0:3) поставила головного тренера Барселони Рональда Кумана на грань відставки.

У нинішній Лізі чемпіонів Барселона виступає майже гірше всіх серед представників групового етапу, поступившись у двох стартових матчах Баварії і Бенфіці. Крупніше різниця забитих і пропущених голів тільки у Мальме.

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Як повідомляє ряд іспанських популярних ресурсів, серед яких Sport.es, As і Marca, боси каталонців провели екстрене засідання після поєдинку проти Бенфіки, яке тривало до четвертої години ранку за місцевим часом.

Президент Барселони Жоан Лапорта не бачить сенсу звільняти Кумана до матчу з Атлетіко. У нового тренера буде занадто мало часу, щоб підготуватися до гри. Менеджер вважає, що краще прийняти таке рішення після матчу з мадридським клубом. Тоді у нового тренера буде можливість познайомитися з командою під час паузи на матчі збірних.

Хто може замінити Кумана?

Уже озвучений список з трьох наставників, які можуть замінити голландця на посаді головного тренера Барселони. Хаві і Роберто Мартінес, на даний момент зайняті і очолюють Аль-Садд і збірну Бельгії відповідно.

Але є ще одна кандидатура в особі Андреа Пірло, який має невдалий досвід у Ювентусі а зараз перебуває без роботи. Catalunya RADIO повідомляє, що в італійці зацікавлений особисто Жоан Лапорта, який бачить в Пірло нового Райкарда.

У наступному турі Ліги чемпіонів Барселона прийматиме вдома Динамо.