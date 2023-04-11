Змарнував чудовий момент: яку оцінку за гру проти Барселони отримав Віктор Циганков

У понеділок, 10 квітня, Барселона несподівано вдома не змогла перемогти Жирону. Команда Віктора Циганкова вивезла з "Камп Ноу" один бал.

Вже на 2-й хвилині українець мав чудовий шанс шокувати усіх прихильників Барселони. Віктор спіймав м'яч на ногу після верхової передачі з протилежного флангу. Але влучити у каркас воріт Циганкову не вдалось. Чудовий момент вже на старті матчу змарнував правий вінгер Жирони.

До теми Циганков не забив, але мав шанси: Жирона відібрала очки у Барси у каталонському дербі – відео

Відео гольового моменту Циганкова

На полі український легіонер Жирони провів 71 хвилину та був замінений на Родріго Рікельме Рече.

Із з українцем на полі і без нього команди так і не змогли забити бодай один гол, який би визначив переможця зустрічі. "Сухі" нулі на "Камп Ноу". Барселона вслід за Реалом втрачає очки у 29-му турі Ла Ліги.

Після поєдинку статистичний портал WhoScored виставив оцінки за гру. Циганков став ледь не найгіршим серед футболістів Жирони, які вийшли у стартовому складі. Оцінка Віктора склала лише 6.3. Нижча лише у двох гравців гостей Гарсії та Кастельяноса – 6.2 та 5.9 відповідно.

Відзначимо! Віктор Циганков вперше зіграв у каталонському дербі проти Барселони. Для нього цей поєдинок став 9-м у футболці Жирони в Ла Лізі.

Найкращим футболістом зустрічі у складах обох команд став фланговий захисник Жирони Мартінес – 7.7.

Найвищу оцінку у складі Барселони отримав Бускетс – 7.5. А найменші оцінки серед гравців, які розпочали матч із основи, отримали тер Штеген, Фаті та Роберто – усі по 6.5.



Барселона – Жирона: оцінки за гру / Скриншот із WhoScored

До слова. Барселона навіть після нічиєю продовжує утримувати лідерство у Ла Лізі. Перевага над другим Реалом є дуже комфортною – у 13 очок. Жирона з 35 пунктами посідає 11-те місце.