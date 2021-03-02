Чи зуміє Барселона взяти реванш у Севільї та вийти у фінал Кубка Іспанії: прогноз

Джерело:24 канал
У середу, 3 березня, відбудеться матч-відповідь Кубка Іспанії між Барселоною та Севільєю. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.
Це буде третій матч для цих команд за останні три тижні.
Барселону продовжує "трясти" в цьому сезоні. Мало не щотижня команду "сколихує" новий скандал. Так і перед цим матчем. В понеділок, 1 березня, в офісі клубу відбулися обшуки, а колишнього президента Хосепа Бартомеу затримали. Мова йде про розслідування справи Barcagate. Журналісти встановили, що Бартомеу оплачував з казни клубу діяльність армії ботів в соцмережах, які писали негативні відгуки на його критиків. При цьому під удар потрапили навіть футболісти, серед яких Жерар Піке.
Для обох команд перемога в Кубку Іспанії – чи не єдина можливість виграти хоч якийсь трофей в цьому сезоні. Адже у двох інших турнірах – чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів – справи йдуть не найкращим чином.
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Барселона є фаворитом цього матчу, але не пари. Поразка в першому матчі поставила "синьо-гранатових" у доволі скрутне становище. Відтак у Севільї більше шансів стати фіналістом.
У букмекерській компанії Favbet шанс Барселони на перемогу оцінили коефіцієнтом 1,55. На те, що саме вони вийдуть у фінал – 3,50.
Натомість перемога Севільї – коефіцієнт 5,90. Зате на прохід – 1,34.
Барселоні будь-що треба забивати як мінімум двічі. Відтак слід очікувати, що команда всі сили кину в атаку. Тому варто звернути уваги на кількість голів в цьому матчі. Ставки на ТБ 2,5 приймають з коефіцієнтом 1,62.
Експерти найбільше надій покладають на гол Ліонеля Мессі – 1,6 на те, що він відзначиться в цьому матчі.