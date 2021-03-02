Чи зуміє Барселона взяти реванш у Севільї та вийти у фінал Кубка Іспанії: прогноз
У середу, 3 березня, відбудеться матч-відповідь Кубка Іспанії між Барселоною та Севільєю. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.
Джерело:24 канал
Три матчі за три тижні
Це буде третій матч для цих команд за останні три тижні.
- 10 лютого вони зіграли на "Рамон Санчес Пісхуан" 10 лютого у першому півфінальному поєдинку Кубка Іспанії. Тоді перемогу здобула Севілья з рахунком 2:0.
- 27 лютого на цьому ж стадіоні команди зіграли в рамках чемпіонату. І цього разу перемогу святкувала Барселона з аналогічним рахунком.
- І от 3 березня вони зіграють на "Камп Ноу" матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії. Матч розпочнеться о 22:00.
Турбулентність Барселони
Барселону продовжує "трясти" в цьому сезоні. Мало не щотижня команду "сколихує" новий скандал. Так і перед цим матчем. В понеділок, 1 березня, в офісі клубу відбулися обшуки, а колишнього президента Хосепа Бартомеу затримали. Мова йде про розслідування справи Barcagate. Журналісти встановили, що Бартомеу оплачував з казни клубу діяльність армії ботів в соцмережах, які писали негативні відгуки на його критиків. При цьому під удар потрапили навіть футболісти, серед яких Жерар Піке.
Єдиний трофей
Для обох команд перемога в Кубку Іспанії – чи не єдина можливість виграти хоч якийсь трофей в цьому сезоні. Адже у двох інших турнірах – чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів – справи йдуть не найкращим чином.
Барселона
- Йде другою в чемпіонаті. Відставання від Атлетіко складає п'ять очок, і в "матрацників" матч в запасі.
- "Блаугранас" майже вилетіли з Ліги чемпіонів після розгромною домашньої поразки від ПСЖ 1:4.
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Севілья
- Четверті в ЛаЛізі. До Атлетіко – 10 очок.
- Програли домашній матч дортмундській Боруссії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Прогноз Favbet
Барселона є фаворитом цього матчу, але не пари. Поразка в першому матчі поставила "синьо-гранатових" у доволі скрутне становище. Відтак у Севільї більше шансів стати фіналістом.
У букмекерській компанії Favbet шанс Барселони на перемогу оцінили коефіцієнтом 1,55. На те, що саме вони вийдуть у фінал – 3,50.
Натомість перемога Севільї – коефіцієнт 5,90. Зате на прохід – 1,34.
Барселоні будь-що треба забивати як мінімум двічі. Відтак слід очікувати, що команда всі сили кину в атаку. Тому варто звернути уваги на кількість голів в цьому матчі. Ставки на ТБ 2,5 приймають з коефіцієнтом 1,62.
Експерти найбільше надій покладають на гол Ліонеля Мессі – 1,6 на те, що він відзначиться в цьому матчі.
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