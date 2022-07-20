Барселона офіційно оголосила про трансфер Левандовського

Барселона офіційно оголосила про підписання контракту з польським нападником Баварії Робертом Левандовським. Угода розрахована на 4 сезони.

Левандовський – гравець Барселони

У своїх соцмережах каталонська команда опублікувала ролик із новачком із Баварії. На відео Роберт Левандовський вперше з'явився у синьо-гранатовій формі.

До теми Перша зустріч з одноклубниками: Левандовський приєднався до гравців Барселони в Маямі

Барселона заплатила Баварії за Левандовського 45 мільйонів євро, ще 5 мільйонів німці можуть отримати у вигляді бонусів.

Польський форвард підписав з каталонцями контракт до 2025 року з можливістю продовження ще на рік. Клаусула склала 500 мільйонів євро.

Офіційне представлення Левандовського: дивіться відео

Поляк прибув до Маямі у неділю, 17 липня, де приєднався до своєї нової команди. Також Левандовський успішно пройшов медогляд.

Нагадаємо, що у складі Баварії Левандовський зіграв у 375 матчах, де забив 344 голи та віддав 72 асисти.

Для Барселони це вже далеко не перший літній трансфер. Раніше каталонці купили бразильського вінгера Лідса Рафінью за 58 мільйонів євро, а також безкоштовно підписали півзахисника Франка Кессьє та центрбека Андреаса Крістенсена.