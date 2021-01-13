Акціонери футбольного клубу Чорноморець прийняли рішення розпочати процедуру банкрутства клубу. Провадження в справі про банкрутство ПАТ "ФК "Чорноморець" почав господарський суд Одеської області.

Ще 21 грудня 2020 року акціонери клубу провели позачергові збори, на яких й прийняли рішення щодо банкрутства Чорноморця. Про це повідомляє видання "Думская".

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На такий крок керівництво одеського клубу пішло "у зв'язку зі збитковістю, неможливістю виконати грошові зобов'язання перед кредиторами та загрозою неплатоспроможності".

Поки ж тривають судові справи, пов'язані з банкрутством клубу. 11 січня суд виніс ухвалу про відкриття провадження і розпорядився ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів, почати процедуру розпорядження майна боржника, призначити розпорядника майном боржника. Наступне засідання відбудеться 3 березня 2021 року.

Проблеми Чорноморця, які призвели до банкротства

Проблеми в одеського Чорноморця розпочалися після того, як банкротом оголосили "Імексбанк" Леоніда Клімова, який володів і клубом.

Сам Чорноморець виявився втягнутий у фінансові афери. Після отримання рефінансування від Нацбанку, з "Імекбанку" були виведені величезні кошти шляхом роздачі кредитів підконтрольним структурам Климова. Мова йде про як мінімум 9 мільярдів гривень. А для застави використовувалося майно Чорноморця.

Під заставу потрапив і стадіон "Чорноморець". З грудня 2014 року стадіон забезпечував виконання 41 кредитного договору на 8,3 мільярда гривень.

У січні 2015 го банк був визнаний неплатоспроможним, і Фонд гарантування вкладів фізосіб ввів в нього тимчасову адміністрацію, яка почала реалізовувати закладену власність, щоб розрахуватися з вкладниками.

Під продаж попав і стадіон "Чорноморець". Але продати його вдалося лише з 21-ї спроби. Якщо перший раз за нього хотіли 1,14 мільярда гривень, то продати його вдалося лише за 193,8 мільйона гривень

Власником стала американська компанія Allrise Capital. Вона була заснована лише у 2016 році. Її місце реєстрації – місто Ірвайн. Компанія займається "інвестиційною діяльністю", в ній працює до 10 співробітників. Генеральний директор Allrise Capital Inc – Руслан Зінуров, виконавчий директор – Михайло Трубчик. Акцій компанії належать Володимиру Євсєєву. Він живе і працює у США після еміграції з РФ

За фактом розтрати коштів "Імексбанку" відкрито кілька кримінальних проваджень. Про підозру повідомили колишньому голові правління фінустанови Юрію Граматику. Він зник і був оголошений в розшук.

Формально Леоніду Климову належить трохи більше 29% акцій Чорноморця. Решта перебувають у підконтрольних йому фірм і фізосіб.

7,4% акцій належить міській громаді Одеси. Їх вона отримала ще при за мерства Едуарда Гурвіца, передавши Климову права на старий стадіон ЧМП (був у комунальній власності) і безліч будівель в місті – нібито для підготовки до Євро-2012. Жодного матчу першості в Одесі, нагадаємо, так і не відбулося.

Щодо Чорноморця, то команда виступає в Першій лізі. На зимову перерву команда пішла на третьому місці, маючи 28 очок в активі. Але одесити зіграли на один матч менше, аніж лідер Агробізнес, в якого 31 очко. Третє місце дає право наступного сезону хіграти в УПЛ.