Автомобілі президента футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса порушили правила дорожнього руху в Києві.

Інцидент стався на вулиці Грушевського біля Європейської площі. Відповідне відео зазняли журналісти "Апострофа".

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На приналежність машин Суркісу вказують їх номери.

Попереднє порушення автомобілів Суркіса

У лютому 2019 року автори проєкту "ЗупиниЛося" знову шукали порушників правил дорожнього руху у Києві.

В один з моментів два автомобілі – Mercedes Gelandewagen та Toyota Land Cruiser порушили ПДР. Тож їм на лобове скло активіст Сергій Болотніков наклеїв наклейку, що їх водій цього авто порушує правила дорожнього руху.

У відповідь водій одного з автомобілів почав висловлюватися ненормативною лексикою у сторону активістів.

Згодом виявилося, що Toyota Land Cruiser зареєстрована на футбольний клуб "Динамо" Київ. А Mercedes Gelandewagen користується президент "Динамо" Ігор Суркіс. Однак чи був він у цей час в автомобілі – невідомо.

Нещодавно Ігор Суркіс зізнався, що порушував правила дорожнього руху.Він пообіцяв, що більше порушувати не буде і зазвичай не лихачить на дорозі.