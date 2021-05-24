Австрія оголосила заявку на Євро-2020: хто може зіграти проти збірної України

Збірна Австрії з футболу оголосила список гравців для участі в Євро-2020. На груповому етапі турніру австрійці зіграють проти збірної України.

Збірна Австрії вирішила скористатися можливістю та заявити на турнір усіх 26 гравців. Але лише двоє з них представляють національну першість – воротар Александер Шлагер з ЛАСКа та захисник Андреас Ульмер з Ред Булл Зальцбург. Натомість майже всі решта виступають у німецькій Бундеслізі.

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Заявка збірної Австрії

Воротарі: Даніель Бахманн (Вотфорд, Англія), Павао Перван (Вольфсбург, Німеччина), Александер Шлагер (ЛАСК).

Захисники: Давід Алаба (Баварія, Німеччина), Александар Драговіч (Баєр, Німеччина), Марко Фрідль (Вердер, Німеччина), Мартін Хінтереггер (Айнтрахт, Німеччина), Конрад Лаймер (РБ Лейпциг, Німеччина), Штефан Лайнер (Боруссія М, Німеччина), Філіпп Лінхарт (Фрайбург, Німеччина), Штефан Пош (Хоффенхайм, Німеччина), Крістофер Тріммель (Уніон, Німеччина), Андреас Ульмер (РБ Зальцбург).

Півзахисники: Крістоф Баумгартнер, Флоріан Грілліч (обоє – Хоффенхайм, Німеччина), Юліан Баумгартлінгер (Баєр, Німеччина), Штефан Ільзанкер (Айнтрахт, Німеччина), Валентіно Лазаро (Боруссія М, Німеччина), Марсель Забітцер (РБ Лейпциг, Німеччина), Луіс Шауб (Люцерн, Швейцарія), Ксавер Шлагер (Вольфсбург, Німеччина), Алессандро Шопф (Шальке, Німеччина).

Форварди: Міхаель Грегоріч (Аугсбург, Німеччина), Саша Калайджич (Штутгарт, Німеччина), Марко Арнаутовіч (Шанхай, Китай), Карім Онісіво (Майнц, Німеччина).

Збірна Австрії збереться разом 27 травня, а вже 28 травня розпочне підготовку до Євро-2020.

Команда зіграє два товариські матчі і рамках підготовки – проти Англії (2 червня, Лондон) та Словаччини (6 червня, Відень).

На Євро-2020 збірна Австрії потрапила до групи C разом з Україною, Нідерландами та Північною Македонією.

Матч Україна – Австрія відбудеться 21 червня в Бухаресті.