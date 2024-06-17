Непроста перемога: Франція мінімально здолала Австрію, втративши Мбаппе

У понеділок, 17 червня, відбувся четвертий ігровий день на Євро-2024. У крайньому матчі зістрілися збірні Австрії та Франції.

Австрія – Франція 0:1

Гол: Вебер, 38 (автогол).

Франція на Євро-2024 стартує у статусі чинного фіналіста чемпіонату світу-2022. Команди змагаються у Групі "D" разом з Нідерландами та Польщею, пише 24 канал.

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Вдалий початок для Франції

Вже з перших хвилин французи почали активно створювати тиск на суперника. На 8-й хвилині Мбаппе з лівого флангу намагався пробити у ближній кут, однак голкіпер Австрії скинув м'яч на кутовий.

Під час спроби атак з боку французьких гравців, австрійці фолили, за що отримували попередження. Загалом усі удари французів блокувалися командою суперника.

На 36-й хвилині Австрія могла записати гол на свій рахунок, однак м'яч пролетів у міліметрі від воріт, після того як відрикошетив від голкіпера.

На 38-й хвилині Мбаппе з передачі влучив у голову Вебера, а м'яч відскочив у ворота Австрії. Таким чином, автогол австрійця виводить Францію вперед.

Відео першого голу у матчі

Зламаний ніс у Мбаппе

На 46-й хвилині Вебер грубо зіграв проти Грізманна, штовхнувши його в рекламний щит. Француз отримав розсічення лоба, йому наклали пов'язку і він повернувся на поле.

Згодом Мбаппе намагався пробити прямо перед воротами суперника, однак м'яч пройшов повз них.

Після цього команди більше обмінювалися моментами.

На 67-й хвилині Грізманн не встиг до м'яча, щоб замкнути простріл з лівого фланга. Після цього австрійці заблокували атаку французів.

Незабаром, на 70-й хвилині, Баумгартнер грубо зіграв проти голкіпера збірної Франції. Шипи бутсів австрійця ледь не пройшлися по обличчю Меньяна, однак він не зазнав ушкоджень.

Неприємна ситуація сталася на 85-й хвилині. Внаслідок ігрової ситуації у Мбаппе підозра на перелом носу, футболіст був весь у крові. Після цього француз був попереджений за вихід на поле до заміни.

Нагадаємо, що 17 червня відбулись також матчі Румунія – Україна (3:0) та Бельгія – Словаччина (0:1).