Атлетіко на останніх хвилинах вириває нічию у Реала в запеклому дербі Мадрида

У неділю, 29 вересня, в столиці Іспанії відбулась головна подія цього вікенду. Атлетіко на "Ванда Метрополітано" приймав Реал в межах 8-го туру Ла Ліги сезону-2024/2025.

Атлетіко – Реал 1:1

Голи: Корреа, 90+5 – Мілітао, 64

Вилучення: Льоренте, 90+9

Реал не поступається у Ла Лізі протягом 39 матчів, безпрограшна серія "вершкових" триває з вересня 2023 року. Саме тоді підопічні Анчелотті поступились Атлетіко на "Ванда Метрополітано" з рахунком 3:1, тому обидва клуби розуміли важливість цього дербі, повідомляє 24 канал.

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Атлетіко та Реал не виявили переможця

"Галактікос" активно розпочали матч та одразу організували атаку на ворота "матрацників", але до гола справа так і не дійшла. Протягом першого тайму команди обмінювались атаками.

Єдиний небезпечний момент у першій половині гри стався на 17-й хвилині після удару Вальверде з-за меж карного майданчика, але Ян Облак перевів м'яч на кутовий. У підсумку перший тайм завершився з рахунком 0:0.

На другий тайм команд вийшли, щоб забирати важливі 3 очки. На 50-й хвилині в одній із атак "Королівського клубу" Родріго завдав небезпечного удару, але м'яч пролетів над поперечиною.

На 64-й хвилині матчу Едер Мілітао потужним ударом пробив голкіпера "матрацників" після подачі з лівого флангу від Вінісіуса Жуніора. Рахунок 1:0 на користь "бланкос".

Вболівальники Атлетіко влаштували справжній протест після того, як Реал відкрив рахунок. Вони закидали голкіпера "галактікос" Тібо Куртуа різними предметами та скандували образи у бік Вінісіуса Жуніора.

Головний рефері матчу призупинив гру та попросив футболістів залишите поле на деякий час. Дієго Сімеоне та гравці Атлетіко намагались заспокоїти розлючених фанатів. Через 15 хвилин команди повернулись на поле.

В останній третині другого тайму "кольчонерос" відчайдушно намагались виправити ситуацію та змогли забити у самій кінцівці матчу. Аргентинський нападник Анхель Корреа ефектно обіграв Куртуа та зрівняв рахунок.

Останні хвилини гри перетворились на справжнє пекло. Рефері навіть довелось вилучити Маркоса Льоренте. У підсумку мадридське дербі завершилось з рахунком 1:1.

Відеоогляд матчу Атлетіко – Реал: