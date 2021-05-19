Маліновський забив Ювентусу в фіналі Кубка Італії: відео

У середу, 19 травня, український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський забив гол у фіналі Кубка Італії проти Ювентуса.

На 41-й хвилині Маліновський допоміг Аталанті зрівняти рахунок у зустрічі.

До слова Аталанта – Ювентус: онлайн-трансляція фіналу Кубку Італії

Фройлер зробив перехоплення передачі в центр поля, після чого відпасував на Хатебура, а той повернув на центральний вхід до штрафної для Маліновського. Руслан прийняв, а другим дотиком пробив у ближній кут – 1:1.

Відео голу Маліновського

Це 3-й гол для Маліновського в розіграші Кубка Італії. Також для українця це вже результативна дія в 11-му матчі поспіль. У нього 7 голів і 9 передач.