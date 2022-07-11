Маліновський відзначився дублем у переможному матчі Аталанти з рахунком 15:0

Аталанта продовжує підготовку до нового футбольного сезону. Бергамівський клуб розтрощив аматорський клуб Раппрезентатива Валь Серіана.

Майстер-клас від Аталанти

Підопічні Джана П'єра Гасперіні наколотили супернику аж 15 м'ячів. Можна сказати, що Аталанта навіть не побачила цей аматорський клуб. Суперник навіть не зміг забити гол престижу.

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Участь у матчі взяв український легіонер Руслан Маліновський. Атакувальний півзахисник не пішо без футбольного поля без забитих м'ячів. Українець відзначився дублем у другому таймі. Якраз Маліновський поставив крапку у поєдинку.

Слід відзначити другий м'яч Руслана. Маліновський красиво прибрав опікуна та легко переграв голкіпера суперника.

У підсумку – 15:0, розгромна перемога Аталанти.

У минулому сезоні Маліновський відіграв за Аталанту 41 матч, за які забив 10 голів та зробив 7 асистів.

Відеоогляд матчу Аталанта – Раппрезентатива Валь Серіана

Новий сезон Серії А Аталанта розпочинає 13 серпня матчем проти Сампдорії.