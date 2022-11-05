Наполі не зупинити: неаполітанці здобули вольову перемогу над Аталантою – відео голів

Підопічні Лучано Спаллетті пропустили першими, але знайшли в собі сили вирвати перемогу. Руслан Маліновський з'явився на полі лише після перерви і нічим не запам'ятався.

Аталанта – Наполі 1:2

Голи: Лукман, 19 (пен.) – Осімхен, 23, Елмас, 35.

В суботу в чемпіонаті Італіїї відбувся центральний поєдинок 13 туру Серії А. В Бергамо зустрілись чинні лідери турнірної таблиці – Аталанта приймала Наполі, пише 24 канал.

До теми Шевченко повідомив про відбудову стадіону в Ірпіні: допоміг колишній клуб легенди футболу

Команда Лучано Спаллетті ще не знала гіркоти поразки у чемпіонаті і впевнено лідирує, випереджаючи Аталанту на п'ять балів. Два тури назад бергамаски поступились Лаціо, через що відстали від "партенопеїв".

За неприємною традицією цього сезону Гасперіні залишив українця Руслана Маліновського на заміні. Наш хавбек всього чотири рази був випущений зі старту. У свою чергу Наполі не міг розраховувати на Кварацхелію, який неймовірно виступає цього сезону, записавший на свій рахунок по 8 голів та асистів.

Вольова перемога на класі

Аталанта вдало почала гру і вже на 19 хвилині отримала право на пенальті після гри рукою від неаполітанця. Вирок впевнено реалізував конкурент Маліновського по позиції Лукман.

Втім Наполі руки не опустив. Ще до перерви гості не тільки відновили паритет, а навіть вийшли вперед. Спочатку Осімхен точно замкнув подачу з флангу.

А перед кінцем першого тайму Віктор вже допоміг Елмасу відзначитися. Нігерієць успішно втік у контратаку і прострілив у центр, де Еліф майстерно розібрався з опонентами.

Читайте також Капітан Реала допоміг Куртуа відбити пенальті у матчі Ліги чемпіонів: вірусне фото

У другому таймі Гасперіні вдався до замін з 70 хвилини. Першим на полі з'явився як раз Маліновський, але нічим українець відзначитись не зміг. Аталанта мала ігрову перевагу у другому таймі, але гості грамотно відбивали атаки та втримали потрібний рахунок.

Тріумф дозволяє Наполі ще більше закріпитись на першому місці, вигравши 11 із 13 матчів чемпіонату. Відрив від Аталанти тепер складає аж вісім очок. Самі ж бергамаски поки другі, але за підсумками туру "богиню" може обійти ще аж п'ять команд. У наступному турі Аталанта зіграє з Лечче, а Наполі прийме Емполі.

Відеоогляд матчу Аталанта – Наполі: