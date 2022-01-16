Аталанта без Маліновського перервала переможну серію Інтера у Серії А

Аталанта 16 січня приймала Інтер у центральному матчі туру Серії А. "Нерадзуррі" втратили очки на виїзді.

Аталанта – Інтер 0:0

Аталанта та Інтер підійшли до матчу у статусі четвертої команди та лідера Серії А відповідно.

У заявці господарів не знайшлось місця для Руслана Маліновського. Напередодні поєдинку українець отримав позитивний тест на коронавірус.

Також через цю проблему у списку був відсутній Йосип Ілічич.

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Інтер створив першу небезпечну атаку у матчі. Джеко став адресатом передачі у штрафний Аталанти, але м'яч після його удару головою пролетів повз зі стійкою.

Вже через десять хвилин гості знову створили гостроту біля володінь суперника. Санчес дальнім пострілом перевірив на пильність воротаря бергамівського клубу. Муссо у феноменальному стрибку витягнув м'яч із дев'ятки воріт.

Наприкінці першого тайму господарі хотіли заробити пенальті. Палашич впав у штрафному "нерадзуррі", апелюючи до арбітра щодо порушення правил. Але суддя не повівся на провокації гравців клубу з Бергамо.

Перша частини гри завершилась нульовою нічиєю.

Аталанті не вистачало Маліновського

Майже після свистка арбітра про початок другого тайму могли забити господарі. Пессіна продемонстрував дриблінг у штрафному суперника, але його удар низом потягнув воротар Інтера.

На екваторі другої 45-хвилинки ще один шанс забити мав Джеко. Боснійський нападник Інтера вдруге пробив головою повз ворота.

В останній 10-хвилинці основного часу Муріель відповів не менш гостро. Хандановіч у божевільному сейві потягнув удар Луїса.

Лідер чемпіонату втратив очки

Наприкінці матчу обидва тренери освіжили гру замінами, але ротації у складах не дозволили командам розмочити нулі на табло.

Аталанта без Маліновського змогла відібрати очки у лідера сезону Інтера – 0:0. Бергамівський клуб перервав 5-матчеву переможну серію "нерадзуррі".