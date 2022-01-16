Астон Вілла відігралась із 0:2, зігравши внічию з МЮ без Роналду: відеоогляд

Манчестер Юнайтед 15 січня зіграв на виїзді проти Астон Вілли у рамках 22 туру АПЛ. "Червоні дияволи" втратили перемогу.

Астон Вілла – Манчестер Юнайтед 2:2

Голи: Ремзі, 77, Коутінью, 81 – Фернандеш, 6, 67

Знову головний тренер МЮ здивував заявкою на матч проти середняка АПЛ. Ральф Рангнік залишив поза списком двох основних зірок команди – Кріштіану Роналду та Маркуса Рашфорда.

Після минулого матчу наставник заявив, що португальський нападник зазнав пошкодження, тому пропускав гру у Кубку Англії.

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Навіть без лідерів МЮ першим відкрив рахунок у матчі. Вже у першій 10-хвилинці "червоні дияволи" заробили право на штрафний. Футболісти дотепно розіграли стандарт, Фернандеш дальнім ударом прошив сітку воріт Астон Вілли. М'яч пролетів поміж ніг голкіперу.

Воротар апелював до судді, що Кавані, який перебував перед ним, був в офсайді. Але уругвайський форвард клубу з Манчестера і близько не був у положенні поза грою – 0:1.

У першому таймі МЮ вистояв та здобув мінімальну перевагу у рахунку.

Камбек господарів

На 67-й хвилині гості подвоїли рахунок. Знову Фернандеш отримав передачу, зробив декілька кроків та потужним ударом оформив дубль у грі – 0:2.

Рівно десять хвилин знадобилось господарям, щоб відквитати один гол. Дещо схожим взяття воріт відзначилась Астон Вілла. Результативний удар в активі Ремзі – 1:2.

Вже через чотири хвилини "леви" зрівняли цифри на табло. Коутінью замкнув простріл від Ремзі, який додав у свій актив ще й асист – 2:2.

Манчестер Юнайтед втратив перемогу, розписавши мирову з Астон Віллою 2:2.

Підопічні Рангніка посідають 7 місце, маючи у своєму активі 32 очки.

Їх суперник із 23 балами йде 13-м.

Відеоогляд матчу Астон Вілла – Манчестер Юнайтед