Асист Безуса не допоміг Генту уникнути поразки від Мехелена Шведа: відео 7 голів

Мехелен та Гент зіграли у яскравому матчі чемпіонату Бельгії. Клуби на двох забили 7 голів.

Мехелен – Гент 4:3

Голи: Мрабті, 36, 60 (п), Сторм, 54, 70 – Туссудалі, 33, 68, Депуатр, 50

Роман Безус вийшов у стартовому складі Гента. Мар'ян Швед в українському дербі у Бельгії вийшов на заміну у Мехелені у другому таймі якраз на 79-й хвилині, коли поле залишив Безус.

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Команди видали дуже щедрий на голи матч. У першому таймі Мехелен та Гент забили по одному голу та завершили 45-хвилинку мировим рахунком 1:1.

Більше голів було по перерві. Гості першими забили, але Мехелену вдалось відповісти двома голами та вже повести з рахунком 3:2.

На 68-й хвилині Гент ліквідував перевагу суперника. Туссудалі замкнув простріл Безуса та оформив дубль у зустрічі – 3:3. Українець відзначився асистом.

Вже через дві хвилини господарі знову вийшли вперед завдяки голу від Сторма.

Мехелен переграв Гент у гольовій перестрілці у чемпіонаті Бельгії – 4:3.

Якщо Безус відзначився гольовою передачею, то Шведу не вдалось запам'ятатись результативними діями. Мар'ян ніяк не проявив себе після виходу із заміни.

Гент після поразки з 30 очками замикає п'ятірку у турнірній таблиці.

Мехелен йде шостим, маючи у своєму доробку таку ж кількість балів – 30. Лише через кращу додаткову статистику клуб Безуса випереджає команду Шведа.

Мехелен – Гент: відеоогляд матчу