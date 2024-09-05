Україна втратила Довбика перед матчами Ліги націй: чому не зіграє новачок Роми

Вже 7 вересня збірна України з футболу проведе стартовий матч групового етапу дивізіону В у рамках Ліги націй сезону-2024/2025. На жаль, "синьо-жовті" зазнали великої кадрової втрати перед першими іграми.

5 вересня стало відомо, що Сергій Ребров не зможе розраховувати на Артема Довбика. Футболіст італійської Роми пропустить обидва вересневі матчі України у Лізі націй.

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Довбик не зіграє у Лізі націй

Форвард потрапив у заявку збірної України, але не зіграє у вересні через ушкодження. Відзначимо, що у заявці Сергія Реброва залишаються два нападники – Роман Яремчук та Владислав Ванат.

До слова. Через травму "синьо-жовтим" також не допоможе центрбек київського Динамо Денис Попов.

У вересні Україна проведе два матчі дивізіону В Ліги націй. Вже 7 вересня підопічні Реброва зіграють "вдома" проти Албанії. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Eden Arena" у чеській Празі о 21:45 (за київським часом).

Другий матч українська збірна зіграє на виїзді проти Албанії – 10 вересня. Час та місце проведення незмінне.

Нагадаємо, що 2 вересня 2024 року Довбик перебрався із Жирони у Рому, підписавши контракт із "вовками" до кінця червня 2029-го року. Артем вже провів за нову команду 3 матчі, але поки не відзначався результативними діями.