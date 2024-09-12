Хороші новини з лазарету: Довбик повернувся до тренувань з Ромою

Артем Довбик поступово відновлюється після отриманого ушкодження. Футболіст вже повернувся до тренувань.

На початку вересня стало відомо, що Артем Довбик отримав травму. Через це він пропустив вересневі матчі Ліги націй у складі збірної України.

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Повернення Довбика до тренувань

Зазначається, що український нападник наразі працює лише за індивідуальною програмою.

Однак попри це у Ромі є "хороші передчуття" щодо термінів його відновлення. Нагадаємо, що спортивний лікар Роми зазначив, що травма Довбика несерйозна. Він спробує відновитися до матчу з Дженоа.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик ще не відзначився жодною результативною дією за Рому.

Відзначимо, що матч із Дженоа в межах Серії А запланований на 15 вересня. Стартовий свисток пролунає о 13:30 за київським часом.