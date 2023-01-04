Подарунок для МанСіті: Арсенал та Ньюкасл розійшлись "сухою" мировою – відеоогляд дербі лідерів

У вівторок, 3 січня, у 19-му турі АПЛ-2022/2023 відбулось центральне дербі Арсенал – Ньюкасл. Битва двох лідерів чемпіонату не подарувала фанатам голів.

Арсенал – Ньюкасл 0:0

Вже на початку матчу Сака створив гостроту біля воріт гостей. Букайо красиво обійшов флангом, увірвався у штрафний Ньюкасла та прострілив вздовж воріт. Поул був на місці, а на добиванні в Арсенала вже нікого не було, пише 24 канал.

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Вже у наступній атаці знову було небезпечно біля воріт "сорок". Знову Сака розвинув атаку, віддав на Мартінеллі, той перевів м'яч на Джаку. Граніт вже у падінні пробивав у ближній кут воріт. М'яч доторкнувся до сітки володінь Ньюкасла, але із зовнішньої сторони.

Гості відповіли дальнім ударом від Вілсона.

Габріел найкраще зіграв на другому поверсі після подачі зі штрафного від Едегора – м'яч парашутом падав на ворота, але пролетів неподалік рамки володінь Поула.

Наприкінці першого тайму гостріше вже було біля воріт "канонірів". Спершу обидва гравці Ньюкасла після боротьби опинились на газоні у штрафному майданчику Арсенала. Суддя переглянув епізод на рахунок пенальті. Але не призначив 11-метровий у ворота лондонського клубу.

А у компенсований час Жоелінтон підчатував передачу на дальній стійці, але пробив на трибуни, які були розміщені за воротами Арсенала у першому таймі.

Найреальнішу нагоду забити змарнував Мартінеллі. Бразилець головою пробив у дальній нижній кут воріт Ньюкасла. М'яч пролетів поруч зі стійкою.

Наприкінці матчу Поул парирував удар впритул від Нкетіа.

Команди так і не забили. У підсумку – 0:0.

Арсенал продовжує лідирувати в АПЛ – 44 бали. Відрив від МанСіті складає 8 очок, але "містяни" ще не провели свого матчу у 19-му турі проти Челсі.

Ньюкасл із 35 пунктами залишається на третій позиції.

Олександр Зінченко провів весь матч у складі Арсенала та заробив жовту картку.

Арсенал – Ньюкасл: відеоогляд матчу