Арсенал – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ

У середу, 15 лютого, відбудеться центральний матч першого кола Англійської прем'єр-ліги, в якому Арсенал на власному полі прийматиме манчестер Сіті. Онлайн-трансляція матчу Арсенал – манчестер Сіті доступна на сайті 24 каналу.

Арсенал та Манчестер Сіті зіграють матч 12-го туру АПЛ. Ці команди в Лондоні мали зіграти ще в жовтні 2022 року, але тоді гру перенесли через смерть королеви Єлизавети II та насичений календар обох команд.

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Матч Арсенал – Манчестер сіті розпочнеться о 21:30. Команди зіграють в Лондоні на стадіоні "Емірейтс".

Зараз в турнірній таблиці Арсенал йде на першому місці. Манчестер Сіті посідає другу сходинку, відстаючи на ти очки від суперника.

Онлайн-трансляція матчу Арсенал – Манчестер Сіті доступна на сайті 24 каналу в цій новині.

Арсенал – Манчестер Сіті онлайн