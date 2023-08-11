Ще й назвали "нацистами": фани Аріса влаштували провокацію у бік "Азова" у матчі з Динамо – фото

У четвер, 10 серпня, Аріс приймав Динамо у рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій. Уболівальники грецького клубу відзначились неприємним вчинком.

На початку матчу Аріс – Динамо у пряму трансляцію потрапили трибуни із грецькими фанатами, які у першому таймі розміщувались за воротами Георгія Бущана.

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Таким фанатам не місце на трибунах

Однак для українців тут чекала неприємна несподіванка у вигляді провокативного банера. Фанати Аріса вивісили на трибуни плакат із написом "smash azov nazis", що у перекладі "розбийте нацистів "Азова". Він був дуже помітним, адже був найбільшим серед інших.

Хоча тут можна навіть не дивуватись, враховуючи дружбу між грецькими та російськими уболівальниками.

Через деякий час банер зник із господарської трибуни. Чи то греки так захотіли, чи то представники УЄФА угледіли провокацію? Наразі невідомо.

Цікаво, чи впаяють Арісу штраф від УЄФА за таку провокацію від грецьких фанів Аріса у бік України, де продовжує тривати війна проти Росії.



Провокаційний банер на матчі Аріс – Динамо / Скриншот із трансляції

На жаль, футболісти Динамо не змогли відплатити супернику за таку провокацію їх фанатів. На 69-й хвилині господарі зробили право на пенальті, яке суддя відверто намалював, адже м'яч не влучив у руку, як те побачив головний арбітр зустрічі. М'яч доторкнувся руки. Але ВАР на цій стадії єврокубків не призначений, тому переглянути відеоповтор у судді не було.

Бущан вгадав напрямок удару, але не зміг парирувати постріл від Пальми, який згодом став автором єдиного т переможного голу у поєдинку для Аріса.

Фінальний свисток зафіксував перемогу мінімальну перемогу грецького клубу 1:0. Матч-відповідь у румунському Бухаресті на місцевому стадіоні Рапіда відбудеться 17 серпня. Кияни мають ще усі шанси на прохід у наступний раунд Ліги конференцій.