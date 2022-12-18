Аргентина – Франція: стартові склади команди на фінал ЧС-2022

18 грудня 2022, 15:53

Збірні Аргентини та Франції оголосили стартові склади на фінал чемпіонату світу з футболу 2022.

Фінал Аргентина – Франція розпочнеться о 17:00. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію фіналу ЧС-2022.

До теми Аргентина – Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022

Перед матчем тренери обох команд оголосили стартові склади.

Аргентина: 

Франція: Льоріс, Тео Ернандес, Упамекано, Варан, Кунде, Чуамені, Рабіо, Грізманн, Мбаппе, Дембеле, Жиру

Автор: Ігор Саджениця