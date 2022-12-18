Аргентина – Франція: стартові склади команди на фінал ЧС-2022
18 грудня 2022, 15:53
Збірні Аргентини та Франції оголосили стартові склади на фінал чемпіонату світу з футболу 2022.
Фінал Аргентина – Франція розпочнеться о 17:00. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію фіналу ЧС-2022.
До теми Аргентина – Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022
Перед матчем тренери обох команд оголосили стартові склади.
Аргентина:
Франція: Льоріс, Тео Ернандес, Упамекано, Варан, Кунде, Чуамені, Рабіо, Грізманн, Мбаппе, Дембеле, Жиру