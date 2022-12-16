Аргентина – Франція: повний список каналів та трансляцій фіналу ЧС-2022

Франція та Аргентина зіграють у фіналі ЧС-2022 у неділю, 18 грудня. Трансляція фіналу буде доступна і для українських вболівальників.

Аргентина та Франція дійшли до фіналу чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі. Відтак у цьому матчі одна зі збірних втретє в історії стане чемпіоном світу. Адже саме Франція є чинним переможцем попереднього Мундіалю, а ше один виграла в 1998 році. Аргентина ж тріумфувала на чемпіонатах світу в 1978 та 1986 роках.

До теми Історія протистоянь Аргентини та Франції перед фіналом ЧС-2022 з футболу

Фінал чемпіонату світу з футболу відбудеться в неділю, 18 грудня. Гра розпочнеться о 17:00.

Команди зіграють матч на стадіоні "Лусаїл". Варто відзначити, що Аргентина на цьому стадіоні провела чотири з шести своїх матчів на чемпіонаті світу. А от Франція ще не виступала на цьому стадіоні.

Читайте також Франція вдруге поспіль вийшла в фінал чемпіонату світу: кому ще вдавалося таке досягнення

Хто покаже матч Аргентина – Франція в Україні

Офіційним транслятором чемпіонату світу з футболу в Україні є "Суспільне". Тож на платформах цього мовника і можна буде переглянути матч.

Фінал Аргентина – Франція буде показаний в ефірі місцевих телеканалів "Суспільне", на сайті "Суспільне Спорт", а також буде радіотрансляція на "Радіо Промінь".

Трансляція матчу Аргентина – Франція також буде на платформі Megogo, яка теж є офіційним транслятором ЧС-2022. Однак так трансляція буде доступна лише для власників підписок.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію фіналу чемпіонату світу з футболу 2022.