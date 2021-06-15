Мессі забив ідеальний гол зі штрафного в матчі з Чилі, Аргентина не змогла перемогти: відео

У першому турі групового етапу Копа Америка Аргентина зіграла внічию з Чилі, а Парагвай впевнено розібрався з Болівією.

Аргентина – Чилі 1:1

Голи: Мессі, 33 – Варгас, 57

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Як і в поєдинку між командами у відборі на ЧС-2022 (1:1), Мессі відкрив рахунок. Однак чилійцям і в цей раз вдалося відігратися. Забив Варгас.

Аргентина – Чилі відеоогляд

Це 39-й гол 33-річного нападника за національну команду в офіційних матчах, що є новим національним рекордом. Раніше це досягнення належало Габріелю Батістута. Всього Мессі забив 73 голи за збірну в 145 матчах.