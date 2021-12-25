Арбітра довічно дискваліфікували після матчу Динамо у чемпіонаті України U-21

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виніс рішення щодо двох матчів, у яких підозрювалися порушення кодексу етики та чесної гри. В одному з них приймало участь київське Динамо.

Організовували договірні матчі

КДК довічно усунув українського арбітра В'ячеслава Молотокаса. Таке покарання 29-річний рефері отримав за підсумками розгляду гри Зоря – Динамо в чемпіонаті України U-21, який відбувся 2 квітня 2019 року.

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Молотокас проходив у справі як один із організаторів договірного матчу між цими командами. Відразу після того, як молодіжна зустріч Зорі та Динамо потрапили під підозру, рефері було відсторонено. 24 грудня він одержав офіційне покарання.

Також КДК УАФ ухвалив рішення щодо зустрічі Кубка України Таврія – Маріуполь (0:5) від 25 жовтня 2017-го.

Комітет заборонив футболістам Таврії Вадиму Гриппі (зараз грає у Сумах), Роману Гуріну, Максиму Логвиненку, Анатолію Масалову та Євгену Соколану протягом року умовно здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом. Випробувальний термін при цьому становив два роки.