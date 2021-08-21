Арбітр з пістолетом: суддя зробив кілька пострілів прямо на полі – відео
21 серпня 2021 , 20:49Читать новость на русском
Джерело:Твітер beINSPORTSUSA
Після футбольного матчу, який проходив в рамках аматорської ліги в місті Копан (Гондурас), біля головного арбітра зустрічі зібралася юрба незадоволених суддівством фанатів. Арбітр, не довго думаючи, дістав з кишені пістолет, щоб запобігти нападу.
Крім того, суддя зробив кілька пострілів в землю, щоб показати, що зброя справжня. В результаті група агресивно налаштованих уболівальників швидко розбіглася, а суддя пішов у своїх справах.
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Пізніше з'явилася інформація, що суддю за подібну поведінку позбавили роботи, проте підтвердження ці повідомлення не отримали.
Арбітр з пістолетом на полі: дивіться відеоДо слова. Футболістам і вболівальникам не сподобався результат гри, а також робота арбітра, і вони його оточили, щоб висловити своє невдоволення.