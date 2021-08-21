Арбітр з пістолетом: суддя зробив кілька пострілів прямо на полі – відео

Після футбольного матчу, який проходив в рамках аматорської ліги в місті Копан (Гондурас), біля головного арбітра зустрічі зібралася юрба незадоволених суддівством фанатів. Арбітр, не довго думаючи, дістав з кишені пістолет, щоб запобігти нападу.

Крім того, суддя зробив кілька пострілів в землю, щоб показати, що зброя справжня. В результаті група агресивно налаштованих уболівальників швидко розбіглася, а суддя пішов у своїх справах.

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Пізніше з'явилася інформація, що суддю за подібну поведінку позбавили роботи, проте підтвердження ці повідомлення не отримали.

Арбітр з пістолетом на полі: дивіться відео

Футболістам і вболівальникам не сподобався результат гри, а також робота арбітра, і вони його оточили, щоб висловити своє невдоволення.