Антуан Грізманн втретє став батьком: усі його діти народилися 8 квітня

Форвард збірної Франції та іспанської Барселони Антуан Грізманн втретє став батьком. У нього народилася донька, яку назвали Альба.

Про народження доньки сам Грізманн сповістив у твіттері. Дівчинка народилася о 10:24 за місцевим часом. Її вирішили назвали Альба.

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Це вже третя дитина в родині Антуана Грізманна та його дружини Еріки Чоперени. І всі троє дітей народилися саме 8 квітня. Спочатку у 2016 році в пари з'явилася на світ донька, яку назвали Мія. Через три роки, у 2019 році, – хлопчик Амаро. І от у 2021 році ще одна дівчинка Альба.

Через народження дитини Грізманн пропустив тренування Барселони. У клубі це перед тим пояснили особистими справами гравця. Але вже у п'ятницю, 9 квітня, Грізманн повернеться до Барселони, щоб 10 квітня відправитися до Мадриду на принциповий матч проти Реалу в чемпіонаті Іспанії.