Антон Крюков здобув останню медаль для України на Паралімпіаді-2024

У завершальний день Паралімпійських ігор – 2024 в Парижі відбувся фінал із паверліфтінгу. Україну в цій дисципліні представляв Антон Крюков.

Антон Крюков, український параатлет, змагався у фіналі з паверліфтингу на Паралімпіаді-2024. Спортсмен успішно виступив у ваговій категорії понад 107 кілограмів, інформує 24 канал.

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Український паверліфтер зафіксував свою штангу у третій спробі на позначці у 251 кілограм та обігнав грузина Акакія Джинчарадзе (250 кілограм). Цей результат допоміг українцю здобути срібло Паралімпіади-2024.

Це друга медаль для України у паверліфтингу на Іграх-2024. Для дворазового чемпіона світу це перша медаль на Паралімпійських іграх-2024. До цього він виступав на Іграх-2012 у Лондоні, але не зміг виграти медалі змагань.

Зазначимо, що це останній фінал для України на Паралімпіаді-2024. Попереду національну збірну очікує церемонія закриття на головній арені змагань "Стад де Франс". Прапор України буде нести плавець Олександр Комаров, який здобув три медалі на Іграх-2024 в Парижі.