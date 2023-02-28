"Це не наша війна": фанати клубу з Польщі влаштували антиукраїнську акцію – демонстративне фото

Польські уболівальники футбольного клубу Шльонськ відзначились зі знаком мінус. Фанати вивісили на трибунах антиукраїнський банер.

Вдруге фанати цього польського клубу вивісили подібний банер на матч 22-го туру Екстракляси проти познанського Леха, який відбувся 26 лютого.

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Якась проросійська позиція у цих уболівальників

Уболівальники Шльонська прикріпили на трибуну антиукраїнський банер із написом: "Це не наша війна". Біля цих слів був перекреслений герб України на фоні прапора УПА.



Антиукраїнський банер від фанатів Шльонська / Фото Gazeta Wrocławska

Фанати цього вроцлавського клубу йдуть проти усього цивілізованого світу та показують, що вони обирають позиція "Моя хата скраю – я нічого не знаю", або підтримують російську агресію. Дуже дивно, адже влада Польщі та громадяни цієї європейської країни потужно підтримують Україну у війні проти Росії.

Натомість ультрас інших клубів Екстракляси неодноразово висловлювати свою солідарність українському народу.

Цікаво, що такий банер було вдвічі неприємніше бачити футболістам Леха, які пов'язані з Україною. У складі познанського клубу виступає український голкіпер Артур Рудько та футболіст Динамо та колишній гравець збірної України U-21 Георгій Цитаішвілі, який вирішив змінити українське громадянство на грузинське.

Відзначимо, що такий вчинок фанатів Шльонська не є одноразовою "акцією" з їх сторони. Торік вони вивісили на стадіоні банер з написом "Стоп Українізації Польщі".

Цей поєдинок 22-го туру Екстракляси закінчився перемогою Шльонська 2:1. Рудько був знову поза заявкою вроцлавського клубу, а Цитаішвілі відіграв 70 хвилин та був замінений на Жуана Амарала.