Легкоатлетка Рижикова виграла "срібло" на першому міжнародному старті сезону

Українська бігунка на 400 метрів з бар'єрами відкрила міжнародний літній сезон 2021 року. Першим стартом для Анни Рижикової став турнір World Continental Tour (Gold Level) в Остраві.

У бігу на 400 метрів з бар'єрами українка стала другою, пропустивши вперед лише англійку Джессі Найт, яка встановила особистий рекорд на змаганнях – 54,74.

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Результати 400 метрів з бар'єрами

Джессі Найт (Великобританія) – 54.74; Анна Рижикова (Україна) – 55.09; Сара Слотт Петерсен (Данія) – 55.76.

Зазначимо, що для Анни це був перший міжнародний старт сезону. На клубному чемпіонаті України 31-річна Дніпрянка перемогла з результатом – 55.25.

Анна Рижикова уже виконала олімпійський норматив, тому точно виступить на Олімпіаді-2020 в Токіо саме на дистанції 400 метрів з бар'єрами.