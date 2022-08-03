Розбили скло та забрали документи: олімпійську призерку Різатдінову пограбували в Іспанії

Засновниця Академії художньої гімнастики Анна Різатдінова поїхала у Європу після 24 лютого. Колишня гімнастка вивезла у безпечне свого маленького сина Романа.

Різатдінова: Вкрадено рюкзак з усіма документами

Гімнастка, яка виїхала з України заради безпеки єдиного сина, стала жертвою грабіжників. Вони розбили скло орендованого Анною автомобіля та забрали усі документи спортсменки.

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Неприємну звістку повідомила сама Анна Різатдінова у своєму інстаграмі. Разом із документами грабіжники вкрали дві валізи та усі речі, які купила українка в орендовану квартиру.

Як я провела вчорашній день? Зранку захворіла дитина. Потім, коли я повернулася до машини, скло було вибито, вкрадено рюкзак з усіма документами, дві валізи та куплені речі в орендовану квартиру: від виделок до праски,

– розповіла Різатдінова.

Бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики вже заповнила безліч документів. Також Анна змінила авто, яке постраждало після нападу.

Гімнастка розповіла, що цей день розпочався для неї дуже невдало – захворів її син. Після такого стресу прихворіла й сама Анна.

Була у поліції, у консульстві, заповнила купу паперів. А ще змінила машину, оскільки вона була орендована, слава Богу була повна страховка, і вона покрила усі пошкодження. Після цього прийшла додому і зрозуміла, що у мене жар та температура,

– додала колишня гімнастка.



Різатдінову пограбували / Скриншот із інстаграму гімнастки

Анна Різатдінова стала амбасадоркою проєкту "Спортивний фронт". Мета компанії – блокування збірних та команд ворожих країн (росії та білорусі), бойкот спортсменів цих держав, які підтримують війну в Україні або ж займають мовчазну позицію.

Нагадаємо, що на весні 2020 року Анна Різатдінова відкрила двері власної Академії художньої гімнастики. Її вихованки навіть під час війни в Україні продовжують приємно дивувати на міжнародних змаганнях та тішити нас нагородами.