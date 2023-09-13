Сандерленд презентував Русина на фоні пам'ятки, яку підсвітили у кольорах прапора України: відео

У перший день осені 2023 року англійський футбол поповнився ще одним українським футболістом. Назарій Русин перебрався у клуб Чемпіоншипу Сандерленд.

Минуло вже 13 днів, як англійському клубу вдалось офіційно презентували українського форварда. Назарій Русин нарешті одягнув футболку Сандерленда.

До теми Назарій Русин офіційно став гравцем Сандерленда

Красива презентація на фоні історичної пам'ятки

Презентація відбулась у темний час доби на фоні історичної пам'ятки Пеншоу, який є копією Храму Гефеста із Афін.

Задля презентації Русина монумент підсвітили у кольорах українського прапора.

Відео презентації Назарія Русина у Сандерленді



Сандерленд презентував Русина / Колаж 24 Каналу із фото англійського клубу

У новому клубі українець виступатиме під 15-м номером. Контракт 24-річного нападника з Сандерлендом розрахований до кінця червня 2027 року. В угоді є опція пролонгації співпраці ще на сезон.

Це другий закордонний досвід у кар'єрі Назарія. У 2021-му році Русин грав в оренді у польській Легії із Варшави. Але цей період у кар'єрі футболіста не вдався і він повернувся у київське Динамо, де так і не зміг закріпитись в основі киян.

Останнім його клубом після переїзду в Англію була луганська Зоря, яка оформила трансфер Русина з Динамо у серпні 2022 року. В Україні футболіст пограв у структурі Львова, Динамо, Чорноморця, Дніпра-1 та Зорі.

Перед своїм переїздом в Англію Русин встиг провести 2 матчі нового сезону-2023/2024 за Зорю, у яких відзначився голом.

Сандерленд після 5-ти турів йде на 9-му місці, набравши 7 балів у Чемпіоншипі. Вже 16 вересня Русин, ймовірно, матиме шанс дебютувати за новий клуб у матчі проти КПР. Назарій став шостим українцем в англійському футболі.