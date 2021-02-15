В Англії воротар пропустив безглуздий гол з 35 метрів: відео

Голкіпер Міллуола Бартош Бялковскі привіз безглуздий гол у ворота своєї команди у виїзному матчі 29-го туру Чемпіоншипа проти Редінга (2:1).

На 17-й хвилині зустрічі м'яч опинився у нього в руках. Він спробував почати швидку контратаку і вкинув його вперед на двох одноклубників.

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Вони не зуміли розібратися в ситуації, в результаті чого футболіст господарів перехопив ігровий снаряд і в один дотик влучно пробив у порожні ворота з 35 метрів.

Незважаючи на цю ранню невдачу, Міллуолу вдалося не тільки відігратися, а й здобути вольову перемогу з рахунком 2:1, яка дозволила лондонцям залишитися на 14 місці в таблиці. Редінг упустив шанс наблизитися до лідерів і йде п'ятим з 48 очками після 29 матчів.

Команда веде боротьбу за вихід в англійську Прем'єр-лігу і зараз знаходиться в зоні плей-офф. В останній раз клуб виступав в АПЛ в сезоні 2012/13.

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