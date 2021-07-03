Англія забила вдруге у ворота України: Магвайр відзначся після подачі зі штрафного
3 липня 2021 , 23:13Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Збірна Англії подвоїла перевагу у матчі проти України в чвертьфіналі Євро-2020. Голом відзначився захисник Гаррі Магвайр.
На початку другого тайму збірна Англії отримала право на стандарт. Виконувати штрафний удар направився Люк Шоу.
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Шоу навісив м'яч у штрафний майданчик, де була гуща гравців. І захисник Гаррі Магвайр виграв боротьбу з українських захисників та головою відправив м'яч у ворота.
Була підозра на те, що Магвайр перебував в офсайді. Але повтор показав, що Зінченко "залишив у грі" суперника.