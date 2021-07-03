Англія відкрила рахунок у матчі проти збірної України вже на 4-й хвилині: відео голу Кейна

Збірна Англії відкрила рахунок у матчі проти України вже на четвертій хвилині. Відзначився Гаррі Кейн.

На початку матчу англійці зуміли організувати атаку лівим флангом. Стерлінг віддав пас на Кейна, і форвард з близької відстані відправив м'яч у ворота.

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Варто відзначити, що була підозра, що Кейн міг опинитися в офсайді. Але Матвієнко не витримав офсайдну лінію. А Кривцов не втримав форварда, який забіг йому за спину.

Відео голу Кейна у ворота збірної України



Для Кейна це другий гол на Євро-2020.