Англія відкрила рахунок у матчі проти збірної України вже на 4-й хвилині: відео голу Кейна

3 липня 2021 , 22:10
Читать новость на русском

Збірна Англії відкрила рахунок у матчі проти України вже на четвертій хвилині. Відзначився Гаррі Кейн.

На початку матчу англійці зуміли організувати атаку лівим флангом. Стерлінг віддав пас на Кейна, і форвард з близької відстані відправив м'яч у ворота.

Важливо! Україна – Англія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Варто відзначити, що була підозра, що Кейн міг опинитися в офсайді. Але Матвієнко не витримав офсайдну лінію. А Кривцов не втримав форварда, який забіг йому за спину.

Відео голу Кейна у ворота збірної України


Для Кейна це другий гол на Євро-2020.

Автор: Ігор Саджениця