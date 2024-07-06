"Хрестоносці" пакують валізи: Англія по пенальті обіграла Швейцарію та вийшла до півфіналу

У суботу, 6 липня, програму ігрового дня відкрив чвертьфінальний поєдинок збірних Англії та Швейцарії. Суперники в очному протистоянні визначили володаря путівки до півфіналу.

Англія – Швейцарія 1:1 (5:3 по пенальті)

Гол: Сака, 80 – Емболо, 75

"Три леви" завдяки диво-голу Беллінгема та фарту опинилися серед учасників чвертьфіналу. Натомість Швейцарія на стадії 1/8 фіналу вибила з турніру чинних чемпіонів Європи, пише 24 Канал.

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Англія забуксувала в першому таймі

Гра у першому таймі продемонструвала, що Швейцарію не варто недооцінювати. "Червоні хрестоносці" запропонували зірковому супернику боротьбу на кожному клаптику поля.

Чемпіонат Європи продемонстрував проблеми англійців, коли їм протистоїть команда з організованою обороною. Підопічні Гарета Саутгейта за перші 45 хвилин не зуміли створити щось схоже на стовідсотковий момент поблизу воріт Зоммера.

Як наслідок – на перерву команди пішли з нулями на табло. Ба більше, суперники не завдали жодного удару в площину воріт.

Сака перевів матч в овертайми

У другому таймі ситуації на полі не змінилася. Захист швейцарців нейтралізував головних зірок англійців: Кейна та Беллінгема. Крім того, за кожної зручної нагоди створювали проблеми для Пікфорда.

На 75-й хвилині "червоні хрестоносці" досягли свого. Емболо підхопив м'яч у штрафному майданчику та пробив повз голкіпера.

Відео голу Емболо

Після пропущеного голу "Три леви" прокинулися. Саутгейт провів кілька замін, щоб пожвавити гру. Вже на 80-й хвилині рахунок на табло змінився.

Деклан Райс вивів у прорив Букайо Сака. Одноклубник Зінченка пробив з межі штрафного майданчика та відновив паритет – 1:1.

Відео голу Сака

До кінця основного часу суперники не змогли схилити шальки терезів на свою користь, перевівши гру в екстратайми.

На 96-й хвилині Деклан Райс зобов'язаний був закривати питання про переможця. Хавбек пробив здалеку в нижній кут воріт. Зоммер не прогавив небезпеку та перевів м'яч на кутовий.

Все вирішилося в серії пенальті. У виконанні одинадцятиметрових точнішими були англійці, які стали третіми півфіналістами.

Відеоогляд матчу Англія – Швейцарія

10 липня збірна Англії зіграє проти переможця пари Нідерланди – Туреччина.